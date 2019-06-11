〈北部〉去年負債增 竹市府︰推動重大建設

2019-06-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議員陳建名、陳慶齡和張祖琰昨天在縣議會質詢時憂心新竹市一○七年總負債為一百九十四點四億元，增加近廿億元債務，顯示財政控管出問題，負債恐會破表。

市長林智堅表示，推動建設已獲中央超過一百五十億元經費的挹注，建設腳步不能停，市府會嚴守財政紀律，力求財政與建設平衡。

市府財政處回應，因有數項重大公共建設在一○六年下半年陸續啟動，才會導致一○六年與一○七年的決算總負債相差十八點六一億。

以公務預算舉債八點二九億為例，公務員加薪就佔了五億、幼教補助共七千五百萬、關埔小學與華德福小學新建工程投入一點八五億，元培街一四八巷拓寬工程也投入一點二億，都是重要建設。

陳慶齡說，去年度考核結果，新竹市在年度債務管理績效、地方政府清理欠稅情形都是倒數第一名，總考核成績七十七點九，也是倒數第一。

增近20億 挨批財政惡化

其中去年度總負債一百九十四億，較一○六年的一百七十五億大幅增加近廿億元，顯示財政惡化情況嚴重；張祖琰則質疑市府花大錢辦活動、宣傳，難怪債台高築，應省思這是市民之福嗎？

林智堅回應表示，市府團隊施政目標是要「將建設留給下一代」，推動市民需要的大型交通與教育建設，才會形成一○七年的決算較四年前相較，約增加四億負債。

市府指已還債逾14億

市府財政處表示，新竹市九○年決算總負債為十七點九八億，九十八年總負債增加到一百九十一點二三億，一○三年總負債金額為一百九十點零四億，一○四年市長林智堅上任後逐年償還債務，到一○六年決算為止負債為一百七十五點七九億，與剛上任時相比，已還債十四點二五億元。

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