〈北部〉石虎保育條例遭退 徐耀昌︰短期內不再提案

2019-06-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」於六月四日送苗栗縣議會審查，在廿五名議員反對下再度胎死腹中；支持派的縣議員陳光軒呼籲苗栗縣政府再提出覆議案，避免坐實「假保育、真消費石虎」之罵名；苗縣府行政處長古雪雲轉述縣長徐耀昌說法稱，議會退回顯示該案仍有許多討論空間，短期之內將不再提案。

盼留生路 有議員要求提覆議

苗縣府連兩年提出石虎保育自治條例，今年於議會二讀時激烈討論後，經議長鍾東錦裁示表決，以國民黨及無黨籍為主廿五名議員投下反對票，僅九票支持，全案再度退回，也引發外界批評，質疑苗栗縣以石虎作為吉祥物，卻封殺石虎生路，根本是在「消費石虎」。

陳光軒指出，苗縣府應堅定立場，捍衛立法提案的正當性，立即依據「地方制度法」第卅九條，於決議案送達縣府卅日內，針對窒礙難行部分敘明理由再送議會提出覆議案。

徐耀昌昨透過行政處長古雪雲發言，指出該案遭議會退回，顯示條例內容還需要討論，苗縣府短期內不再提案；而對於外界質疑同黨議員封殺國民黨縣長提案，徐耀昌則認為一切皆程序表決，對此結果表示尊重。

縣長提案 同黨議員不領情

陳光軒認為，此次國民黨籍縣議員全數投下反對票，形同於體制上對同黨的縣長徐耀昌提案內容投下不信任票，呼籲苗縣府應更積極向反對派議員說明，釐清法案中被誤解的部分，避免坐實外界對苗縣府假保育之名、實則消費石虎的質疑。

古雪雲則強調，苗栗縣政府對石虎保育自始至終非常重視，已成立生態保育中心辦理石虎保育工作，也於路殺熱點設置夜間反光警示標誌、防護網、生態廊道等保育措拖，是中部各縣市最努力進行保育工作的地方政府，絕非如外界所諷「選前吉祥物、選後廢棄物」。

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