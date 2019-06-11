〈北部〉《桃園》山尾、菜公堂滯洪池系統完工 南崁溪更親民

2019-06-11

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市政府推動龜山區「南崁溪上游水質改善工程」，興建的山尾滯洪池礫間淨水系統、菜公堂滯洪池排水導水系統完工，市長鄭文燦昨天主持竣工典禮表示，南崁溪上游水質從此就能大幅改善。

南崁溪發源於龜山區，在上游坪頂地區有山尾、菜公堂兩個排水路，早年因廢水排入，造成排水路嚴重污染，由上而下污染了南崁溪的水質。市府為此規劃總經費六四五○萬元的「南崁溪上游水質改善工程」，去年三月間動工，興建山尾滯洪池礫間淨水系統與菜公堂滯洪池排水導水系統。

增設礫間淨水系統及排水導水系統

改善工程在山尾滯洪池增設地下礫間處理設施，可儲存十萬立方公尺的污水，估計每天可處理一千五百立方公尺的污水，周邊並增設環湖步道、進行草地復舊等，讓滯洪池兼具防洪、水質淨化與景觀休閒等功能，除可增加居民休閒活動空間，另可作為親水環境教育場地。

至於菜公堂排水導水系統則是挖除底泥、清除惡臭，另增設導排水渠道，讓滯洪池的水體置換率提高，周邊也興設景觀矮牆、種了植栽。

9大治水工程 預計2020年8月前完工

鄭文燦指出，市府為了徹底整治南崁溪，先將南崁溪流域劃為重金屬「銅」總量管制區，要求沿線排放水量大的工廠，提出放流水銅自主削減計畫，同時規劃總額達二○三億餘元的九大治水工程。

九大治水工程包括，昨天竣工的南崁溪上游水質改善工程，其餘已完工的還有桃園北區水資源回收中心、南崁大橋、水汴頭親水河岸、朝陽水語教育園區、舊路溪排水改善工程等。

鄭文燦表示，持續推動的還有印象大橋、水汴頭水質淨化、竹圍漁港臨水環境改善計畫工程等，預計二○二○年八月前完工，屆時南崁溪將可恢復為水質乾淨的溪流，真正符合「桃園生命之河」的美名。

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