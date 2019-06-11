〈中部〉一中、女中門檻 預估91點、92點

2019-06-11

〔記者陳建志、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績出爐，受今年中投區會考報考人數減少及國文作文滿六級分人數下降，中投區指標高中︰台中一中及台中女中預估今年免試入學最低錄取分數跟去年差不多，一中九十一點及女中九十二點均有機會。

衛道中學40人五科滿級分 作文差一分

今年國中會考作文題目「青銀共居」難倒考生，不少學科考出5A++的頂尖考生，卡在作文未能達六級分，與「大滿貫」紀錄無緣，衛道中學今年有多達四十人考出學科頂級的5A++佳績，但作文差一分，讓考生大扼腕；居仁國中也有十四人達5A++，也卡在作文未能大滿貫。

但今年包括衛道中學學生黃予辰、黃柏晟；明道中學學生吳宥葳、葉睿泓及居仁國中學生陳彥彣、曉明女中學生顧瑛棋及明德高中學生陳秉叡、僑泰中學國中部陳盈文均締造大滿貫佳績。

直升明德高中部 楊秉叡獲百萬獎學金

其中明德高中國中部成立五年，楊秉叡入學時成績僅在中段，考前六次模擬考更從未考出大滿貫，憑自製「錯誤筆記」複習法，把平時錯的題目整理成重點筆記，針對弱點加強，以黑馬之姿拚出個人及校史上首個大滿貫紀錄。

楊秉叡已決定直升明德高中部，因學校高中入學獎學金以大滿貫入學者可獲百萬元獎學金，獎學金設立廿年來將首度發出，讓楊秉叡笑擁「超級雙喜臨門」。

包括黃予辰、黃柏晟及陳彥彣均是普通班學生，三人把握上課認真的讀書心法，三年來穩紮穩打求進步，也榮登大滿貫紀錄。

至於豐南國中學生陳薏妃來自單親且經濟弱勢家庭，卻克服逆境奮發向上，考出學科滿分、作文五級分的佳績，她期待自己三年後能挑戰升學台大醫科。

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