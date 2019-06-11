〈中部〉后里爭設大型醫院 可望落腳月眉

2019-06-11

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區缺乏醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限，急重症患者常跨區至豐原或大甲治療。考量在地醫療需求，立委洪慈庸十日前往三處選址位置進行會勘，並邀集中央、地方相關單位評估，為后里爭取設立大型醫院，盼提升在地醫療能量，保障民眾緊急需求時的黃金治療時間，其中以眉山路與雲頭路口用地最受青睞，可望雀屏中選。

看好眉山路與雲頭路口

昨日洪慈庸與市議員王朝坤、台中市衛生局副局長張瑞麟、衛福部醫事司副司長廖崑富、醫管會簡任技正陳英作、台糖公司資產營運處處長陳立人等人先後至眉山路與雲頭路口、后神路、后科路三塊國有土地會勘，初步篩選三處可供建議設置地點，其中以眉山路與雲頭路口地點鄰近交流道最被看好，也能吸引外埔跟三義居民就醫。

洪慈庸說，后里目前未設有醫院，后里居民至豐原醫院或大甲光田、李綜合有時需要半小時車程才能抵達，常錯過急救黃金時間，加上中科設廠時有工安意外，后里需要一間大型醫院加強地方醫療。

豐醫允評估分院併長照

台中市政府都發局指出，目前三塊用地較被看好的眉山路與雲頭路口因緊鄰交流道，交通便利，但也隱藏交通安全隱憂，此塊用地也需要先變更。陳英作承諾，將於兩週內完成醫院評估報告，豐原醫院副院長匡勝捷表示，近期醫院正在尋找長照設置地點，初步評估月眉路該段地點符合且交通便利，將會把設立長照與分院合併進行評估。

台糖公司資產營運處處長陳立人表示，願意支持並同意出租土地，配合醫療資源進駐后里。衛生局副局長張瑞麟則提到，醫療網限額醫療區域每萬人不得超過五十床服務量，目前該醫療區域平均約三十多床服務量，評估可再增設一百至二百床空間，將協助廣徵各醫院設分院意願。

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