〈中部〉翻轉教育 投縣中寮爽文國中首見5A學生

2019-06-11

〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕國中會考成績公布，南投縣中寮鄉爽文國中學生郭彥成考出5A5+，是該校首次考出5A的學生。而埔里鎮大成國中5A5+的鄭維德，中興高中5A8+的卓穎薇是姨婆養大的水里孩子，考出5A2+的賴冠廷則在艱困的家庭中長大，他們都克服逆境努力考出好成績。

為上王政忠課 郭彥成跨區就讀

國一上從南投市某國中轉到中寮鄉爽文國中的郭彥成，跨區到偏鄉國中就讀，一則是希望能開心唸書也能有時間做自己有興趣的事，另一則是為了該校有以「翻轉教育」出名的教導主任王政忠而來，希望能上王政忠的國文課。

與郭彥成同班的謝姵儀，是在地升學孩子，郭彥成的好成績，空出時做喜歡的事都給了她啟發，她這次也考出「4A1B」且有5個+的好成績。

父染重病獲助 鄭維德好成績報答

同樣考出5A5+的埔里鎮大成國中學生鄭維德，家境不佳，原靠父親打零工，不料去年父親突染重病，導致腦細胞嚴重受損，家中遭逢重大變故，讓鄭維德一度無法繼續學業，幸賴「行動菩薩」發起人陳品竹、陳碧秋等人發起愛心募款度過難關，而他也以好成績來答謝善心人士幫助。

另外，埔里鎮宏仁國中的重度障礙生謝秉穆，國小時罹患肌肉萎縮症，病況逐年惡化，他每天在祖母的陪伴下，從家裡坐電動輪椅花半個小時到學校，風雨無阻，這次會考獲得4B＋及1C的成績。

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