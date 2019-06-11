〈中部〉家扶生「敖讀冊」 雲林150人獲獎學金

2019-06-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林家扶孩子今年有蔡依珊錄取中國醫藥大學藥學系、余品詮台北大學電機系、張浚鈺中山大學化學系、李志翔國防大學理工學院、許乃懿清大資工系，證明家扶孩子「敖讀冊」，不怕出身低。

北港朝天宮分靈到中國昆山北港朝天宮昨回到朝天宮發放北港轄內國中、高中學生獎助學金，共有一百五十人受惠。

多人大學入學表現亮眼

雲林家扶學子今年在大學多元入學表現亮眼，昨天家扶贈送祝福御守及文昌筆給學子，還有請來社工師幫孩子生涯規劃，更感謝愛心助學人一路相伴，鼓勵他們力爭上游。

家住四湖的余品詮，父母離婚，靠父親種藥草撫養三兄弟，面臨教育費及家計壓力，排行老大的余品詮努力向學，以學測六十四級分考上台北大學電機系，準備打工籌措學費及生活費。

錄取中國醫藥大學藥學系的蔡依珊父親單獨扶養兩姊弟，依珊一直保持班上第一名，期待未來當藥劑師改善家庭經濟。

錄取國防大學理工學院的李志翔，從小由阿嬤照顧，阿嬤七十多歲高齡最不放心志翔升學之路，李志翔選讀公費的國防大學，減輕家中負擔更保障就業，不讓阿嬤擔心。

錄取國立中山大學化學系的張浚鈺由阿公阿嬤扶養長大，如今阿嬤年邁需靠助行器行走，阿公去年發生車禍後身體健康每況愈下，浚鈺設定第一目標就是國立大學，如今如願以償，不辜負祖父母期待。

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