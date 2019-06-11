〈中部〉雲嘉5學子 國中會考5A++作文滿級分

2019-06-11

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕國中會考成績昨天出爐，嘉義縣新港國中黃柏諭、郭芷安與嘉義市嘉義國中石宜凡都獲得5A++、作文滿級分，並列嘉義區榜首；據了解，今年嘉義高中錄取標準跟往年差不多，最低1A4B可上，嘉義女中2A穩上，1A有機會。

上嘉中最低1A4B 2A穩上嘉女

今年會考作文題目「青銀共居」，讓考生感覺偏難，北興國中校長張金龍認為，此題與國中生生活經驗有差距；大業國中考生張子安作文拿到六級分，他說，他的寫作著重在與鄰居長者的互動，將長者分享的經驗透過文字來表達觀點。

新港國中校長林婉鈴說，這次會考作文考倒一堆考生，該校六級分十人、五級分一百七十二人，全校四百三十八位考生，五級分（含以上）達四成一，應是全縣最高。

新港國中作文五級分以上逾4成

民雄國中預估可上嘉中、嘉女的畢業生達一百二十二人；北興國中1A以上同學共二百一十四人；民生國中考生一百八十六位，約有三成可上嘉中、嘉女。

作文被選為全國示範的黃柏諭，父母親都是國小老師，課外只有補習數學，他興趣廣泛，喜歡閱讀，也是學校管樂隊大將，會自動分擔班上事務，他將選讀嘉義高中。

郭芷安在國中三年都未補習，這次作文以政策面論述，探討正反利弊得失；郭的導師羅加佳說，芷安有不同看法時，勇於和老師討論，是個很有主見的孩子。

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕國中會考成績出爐，雲林縣廿人五A++，其中永年中學高承煒、正心中學張詠瑄拿下五A++且寫作六級分，成為雲林縣男、女狀元。高承煒說，讀書會對他的作文能力助益大。

雲林男狀元：讀書會助益作文能力

國中會考雲林縣今年有六千九百四十四名考生，根據各校統計，全縣五A++有廿人，比去年十六名多，五A以上有二百五十七人，其中各校五A++人數分別是正心中學七人、斗六國中四人、揚子中學三人、土庫國中二人、永年中學一人、東仁國中一人、福智國中一人、飛沙國中一人。

就讀永年中學國中部的高承煒，獲得五A++及作文滿級分，是雲林縣男狀元，他平時大量閱讀各類書籍，也常參加作文比賽，今年獲得兩岸三地楚才盃一等獎殊榮。

高承煒表示，校內讀書會和作文營隊對他的作文幫助甚大。

正心中學五A++有七人，分別是張詠瑄、劉至軒、江杰恩、林偕原、張立安、陳逸謙、陳芳俞等，居全縣之冠，其中張詠瑄作文六級分是雲林女狀元；揚子中學國中部則有林子晴、林庭寬、陳柏融等人拿下五A++。

虎高估78.5分錄取 斗高77分

虎尾高中教務主任黃炯賢指出，虎高去年錄取標準是七八．五分，今年得看考生選填志願的結果，按總分擇優錄取；斗六高中去年錄取標準是七十六分，校方預估今年應該會提高到七十七分。

石宜凡閱讀和思考並重，喜歡運動，多才多藝，今年當選嘉市國中閱讀小達人，曾獲得全校美術比賽第二名，會考後與同學組隊練舞。

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