〈中部〉逢龍必反？ 「純白婚禮」、「午茶生活節」台中市府喊停

2019-06-11

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕逢龍必反？市府為促進台中與日本交流，每年遴選兩對夫婦到日本參加長野縣駒根市在「千疊敷山谷」舉辦的「純白婚禮」，今年起喊停，連續舉辦三年的台中午茶生活節也喊停；台中市觀旅局長林筱淇表示，只是以參加東京旅展及「台中珍奶節X好茶好餅」等改變方式擴大舉行，並未喊停或逢龍必反。

敬老愛心卡福利縮水 罵聲連連

而台中市長盧秀燕施政滿意度不佳，市議員張滄沂、尤碧鈴十日在總質詢時指出，原因在於敬老愛心卡福利縮水，計程車資從全額補助改為每趟五十元，地方一片罵聲，對盧秀燕損傷很大。盧秀燕表示，計程車資全額補助、敬老愛心卡一年需要四十億元，以目前市府的舉債額度計算，大約三、四年就用完，不是市府不願做，而是沒辦法，未來如果財政改善，會放寬敬老愛心卡補助門檻，讓大家享有更多福利。

改參加東京旅展及辦珍奶節

市府為促進台中與日本交流，與日本長野縣駒根市合作「純白婚禮」活動，每年遴選兩對新婚夫妻到日本駒根市「千疊敷山谷」參加日式婚禮，相關機票、食宿、交通、日式婚禮和服及妝髮費用由市府全額補助，希望藉此帶動台日觀光；另珍珠奶茶發源於台中，太陽餅等糕餅更是台中特產，前市長林佳龍上台後，觀旅局為推廣台中好茶好餅，每年十一至十二月舉辦「午茶生活節」，邀集飯店、茶飲、糕餅業者等參加，已連續舉辦三年，日前也傳出即將喊停，外界質疑市長盧秀燕上台後是否「逢龍必反」。

日方指預算不足 暫取消邀請

觀旅局長林筱淇表示，台中市與日本長野縣駒根市交流友好，已連續互訪參加駒根純白婚禮七年，但對提升台中觀光效益似乎有限，加上日本駒根觀光協會來訊通知，今年因活動預算不足，暫時取消邀請台中市，觀旅局才無組團赴日參加純白婚禮的規劃，市府將改以七月份參加東京旅展的方式進行。

聚焦台中發源的珍奶及糕餅

至於過去舉辦的「午茶生活節」，林筱淇說，以往活動的目標分散，民眾根本不知道台中什麼茶或什麼餅有名，因此，將改為「台中珍奶節X好茶好餅」，希望聚焦在台中發源的珍珠奶茶及知名糕餅上，預計六月底、七月初舉行，是擴大舉辦，而非喊停。

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