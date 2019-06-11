〈中部〉台中大安媽祖園區沒媽祖 恐淪6億蚊子館

2019-06-11

〔記者張菁雅、歐素美、唐在馨／台中報導〕台中市府歷經五年，花費六億多元興建的大安媽祖主題園區「基座」已經完工，最近要辦理營運移轉作業，預計明年招商，但因為「有基座沒媽祖像」，也讓招商蒙上變數。對此，民進黨議員陳淑華擔心變成六億的蚊子館，國民黨議員李榮鴻認為可以儘速引入媽祖雕像，民進黨議員吳敏濟則建議先融入沙雕元素。但「媽祖」雕像問題何時能解決？市府目前無法給出時間表。

民間勸募打造媽祖雕像

台中市府觀旅局長林筱淇表示，大安媽祖主題園區工程經費約六．二九億元，目前園區基座已完工驗收，因台中市議會第一屆第六次定期會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，盧市長上任後朝民間勸募方式處理，估計經費約需一億多元。目前已跟台灣媽祖聯誼會洽談中，並希望民間可捐贈石材協助，中國已初步表達捐贈意願，後續將進一步洽談，施工部分則由市府編列相關預算處理。

何時解決 市府沒時間表

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤人在中國，昨未接電話，副會長也就是萬和宮董事長蕭清杰表示，上次募款未成，這次捲土重來，尚未接獲市府訊息，若市府已與會長鄭銘坤洽談，也要經該會開會同意，因這是台中市的事情，台灣媽祖聯誼會成員來自全國，能否同意，還是未知數。

有基座沒媽祖 明年招商

不過，台中市議會交通地政委員會日前前往考察該園區，認為這個由前市長胡志強時代規劃並編列預算，並在前市長林佳龍任內完工的媽祖園區，最早編列的六億預算，是包括媽祖雕像及基座，且還有所謂的「瞻仰大道」，現在由林佳龍再到現任市長盧秀燕，六億預算只完成了一個基座，而且基座也從原本規劃的「四層樓加三層屋突」，變成「三層樓加一層屋突」，最重要的是沒有媽祖像，就算勸募成功，如果已經招商完成，未來營運廠商能否承受已開業又要重新施工等變數？恐成為未來招商的隱憂。

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