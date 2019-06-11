〈中部〉埔里第三市場原地重建 待地目變更

2019-06-11

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公有第三市場戶外攤區前天下午發生大火，造成八十個攤位付之一炬，損失慘重，縣長林明溱、鎮長廖志城昨前往關心受災攤商，攤商面臨生計困境不禁悲從中來，並向縣長等人下跪陳情，盼儘速協助原地重建，但牽涉土地權屬與地目不符，縣府、公所須設法解決，公所今天下午二時也將召開協調會，聽取攤商意見。

80攤因大火付之一炬

埔里鎮第三市場戶外攤區前天下午發生大火，鐵皮搭建的屋頂及攤位迅速延燒，火勢雖迅速控制撲滅，仍造成八十個攤位全毀，攤商的生財工具、存貨付之一炬，損失初估破千萬元，為第三市場營運逾卅年來最慘重的一次災害。

消防局派員進行火場鑑識

縣府消防局昨天一早即派員進行火場調查鑑識，根據目擊者指稱正在裝修的攤位疑似是起火點，進行詳細調查，盼儘速查明起火原因及釐清相關責任。

由於攤區全毀，短時間難以復建，公所計劃先利用第三市場室內一樓或二樓的空餘攤位暫時安置，縣長林明溱、鎮長廖志城昨前往慰問受災攤商，生計陷入困境的攤商不禁悲從中來，跪求縣長、鎮長能夠幫忙，協助攤區原地重建，讓他們能儘快做生意。

屬停車場用地 長期違規使用

林明溱表示，將請公所提市場改建計畫，縣府會全力協助，市場產權屬於縣有土地部分，相關手續也要趕快辦妥，愈快愈好。

但現有的攤區在都市計畫屬於停車場用地，屬於長期違規使用，若要合法重建，地目必須辦理變更，先前公所已透過都市計畫通盤檢討，要將停車場變更為市場用地，還需要時間進一步處理。

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