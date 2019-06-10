〈南部〉復興國中、迪迪舞蹈 《記憶的盒子》舞展

2019-06-10

〔記者萬于甄／歸仁報導〕台南市復興國中舞蹈隊與迪迪舞蹈劇場聯合舞展《記憶的盒子》，昨在歸仁文化中心登場，市長黃偉哲、文化局長葉澤山、教育局長鄭新輝到場觀賞表演，以行動支持，《記憶的盒子》以現代音樂與舞蹈，呈現大家互相扶持、努力奮鬥的每一個回憶，讓觀眾相當感動。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，劇團每兩年會發表新的舞蹈作品，今年適逢復興國中舞蹈隊四十五週年慶，同時也銜接上一檔《阿婆的泥土記憶》，以新作《記憶的盒子》，希望能帶給觀眾對於記憶不一樣的視覺感受。

《記憶的盒子》由六位編舞師、一○八位舞者共同呈現，舞碼包含「框。記憶」、「童趣」、「靜謐的喧囂」、「青春少女心」、「追」、「奔」、「藍白拖」、「繫根」等，利用現代音樂與舞蹈的融合，刻劃出觀眾對美好記憶的圖像，娓娓道來屬於你我的往事回憶。

此外，聯合舞展中也安排演出「墨。紗」、「山之祭」、「神武將」等在全國比賽中獲獎的作品，展現舞者在劇場多年來學習的成果。王儷娟也說，劇場希望透過意象、具象、抽象的舞蹈，傳達對鄉土人文的關心與關懷，努力將美好呈現給觀眾。

黃偉哲鼓勵小朋友用舞蹈發揮精彩人生，他說，未來市府公益活動，可多結合台南在地舞團表演，開拓孩子們的表演舞台，以及展現自我的機會。

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