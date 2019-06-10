〈南部〉台江文化季10歲 老中青3代接力演

2019-06-10

〔記者劉婉君／台南報導〕今年十歲的台江文化季，活動從往年的兩、三天，一口氣延長為一個月，並回到地方催生的台江文化中心舉行，包括台江流域的十五所高中以下學校社團，及台南社大台江分校十三個班級社團，老、中、青三代接力演出，主持人也由地方青少年擔綱，展現在地藝文能量。

黃偉哲肯定地方齊心傳承文化

市長黃偉哲則肯定台江藝文在地方齊心合力下，能夠弘揚和傳承傳統文化。

社團博覽會、音樂沙龍昨登場

十週年的台江文化季從五月即已陸續展開，重頭戲台江藝文社團博覽會、台江埕夏夜音樂沙龍昨天登場，安順國中、瀛海中學、海佃國小等學生社團輪番上場，有直笛、鼓陣、熱舞等，還有十年來跟著台江文化季一路成長的青少年們組成樂團登台獻唱，氣氛歡樂。

10位在地青少年 輪流當主持人

台南社大台江分校的學員們則演奏薩克斯風，參與的演出者，從小學低年級學童到阿公都有，場地從戶外表演至室內演藝廳，主持人則由十位專為此次活動培訓的在地青少年輪流擔綱，陪伴民眾度過端午連假的最後一天。

社大台江分校與海尾朝皇宮合作推動的大廟興學，迄今也已十三年，現場並展出多所學校與台江分校、大廟興學等課程的成果，如海東國小機器人、肚皮舞、南管及藉由青蛙、蛇等動物和昆蟲標本展現台江豐富的生態。

台江文化中心為全台首座由下而上、由地方催生的文化中心。市府文化局長葉澤山說，台江文化中心自去年底試營運以來，至今已推出超過廿場售票表演，每場售票率都達到八成以上，顯見在地民眾的藝文參與度很高，而台江文化季往年都在夜市或廟口等地演出，在台江文化中心興建前，也曾於此舉辦，第十屆時可以回到台江文化中心舉辦，相當有意義。

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