〈南部〉保育類玳瑁 受困蚵子寮消波塊獲救

2019-06-10

〔記者洪臣宏、蘇福男／高雄報導〕海巡署南部分署第一一岸巡隊蚵子寮安檢所前天夜間接獲通報，一隻海龜受困蚵子寮漁港南堤消波塊，安檢所人員救起海龜，同時聯絡國立海洋生物博物館人員到場，確認是保育類玳瑁，已將牠帶回安置並觀察後續健康。

海龜受困消波塊無法回到大海，幸有民眾發現趕緊報案，蚵子寮安檢所人員將其救援上岸，測量該海龜身長約二十八公分、寬二十二公分，身上無明顯外傷。

南部分署第一一岸巡隊表示，若沿岸發現有保育類動物受困情事，可撥打一一八服務專線。

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