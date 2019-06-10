〈南部〉中山大學生民調 韓國瑜支持度僅1.1%

2019-06-10

〔記者方志賢、王榮祥／高雄報導〕韓國瑜擔任高雄市長已屆滿五個月，為了解年輕族群的支持度，中山大學社會系副教授葉高華在校內做民調，韓國瑜支持度僅有1.1%，只險勝王金平的0.9%，慘輸第一名的總統蔡英文36.1%及第二名的台北市長柯文哲34.4%。至於高雄市長表現，若滿分十分，也僅獲得二．八四分的「惡評」低分。

高市新聞局長王淺秋指出，對於民調有高有低，都予以尊重。

上任迄今市長表現給「惡評」

葉高華在《菜市場政治學》網站公布他對全校八十四個系所，抽樣9%年滿十八歲具有公民權學生面訪結果，調查大學生對韓國瑜的表現滿意度，「若○分表示非常不滿意，十分表示非常滿意」，韓國瑜僅得二．八四分，可說是惡評。

若詢問明年總統大選支持誰？結果與媒體的市話民調大異其趣。有36.1%支持蔡英文、34.4%支持柯文哲，其他人選都只有零星受訪者表態支持。分別是：韓國瑜1.1%、郭台銘1.7%、朱立倫1.7%、王金平0.9%、賴清德2.6%。有20.5%的受訪者說「都不支持」。

韓在大學校園裡已成笑柄

對此結果，葉高華分析，韓國瑜在大學校園裡已成笑柄，有些韓粉不敢在面訪時「出櫃」，可能隱藏在「都不支持」當中，但即使把「都不支持」全歸為隱性韓粉（事實上不是），還是遠遠落後蔡英文或柯文哲一大截。

對於「韓流」的社會基礎來自庶民，調查卻發現韓國瑜滿意度與客觀的社經地位無關，倒是自認為家境愈富裕的大學生，愈滿意韓國瑜。這與「庶民說」背道而馳。

調查也分析國族認同趨勢，結果顯示受訪者對韓國瑜的滿意度與台灣人認同呈負相關、與中國人認同呈正相關，後者相關性比前者強。

這項民調也發現，蔡英文支持者比柯文哲支持者更挺民法同婚、但較不支持專法同伴。如此看來，柯文哲支持者的價值觀比蔡英文支持者偏向保守，這是兩者的主要區別。

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