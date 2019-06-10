〈南部〉划渡蘭嶼「綠舟」又翻 17人全獲救

2019-06-10

〔記者黃明堂／台東報導〕為喚起世人對海洋廢棄物議題的重視，台灣及香港青年合作打造一艘龍舟，昨天從屏東港口溪出海口下水，人力划渡，但在距目的地蘭嶼約一公里處海域翻覆，船上十七人均由海巡救起，功敗垂成！

距蘭嶼約一公里遇大浪 功敗垂成

命名為「綠舟」的龍舟是由香港青年造船師傅胡梓康在台東糖廠以手工打造，去年曾從台東南田海岸出發，但一下水就被水浪打翻而失敗。今年重來，改從距蘭嶼最近的屏東滿州鄉下水，直線距離縮短到六十九公里，但因應黑潮流向，划渡距離約一百公里。

昨天清晨五點，綠舟從沙灘下水，順利啟航，先往南划，到黑潮處順潮北划，航程原本相當順利，但在下午一點多，距蘭嶼人面岩海岸約一公里處，突然遭遇大浪襲擊，龍舟翻覆，人員落海，抱舟載浮載沈，隨行戒護的海巡及漁船立即救援，將龍舟上十七人全數救起，人員平安送達蘭嶼開元港。

功敗垂成，令船隊飲恨，但十日的海岸淨灘活動及划渡分享會，十一日的友善市集及草地音樂晚會，仍將舉行。

台灣、香港青年抗海廢 合作打造綠舟

這項命名為「青山綠水‧划渡蘭嶼」的活動，是由香港「泛非龍龍舟隊」與「台灣說蘭嶼環境教育協會」共同合作，是為喚起世人對海洋廢棄物議題的重視，並為蘭嶼環境教育基地的擴建工程募款，進行島上環境教育基地的擴建工程，目標是五十萬元，目前募集到廿萬餘元。

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