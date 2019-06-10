〈南部〉屏東潮州鎮「催生」 生一胎補助一萬

2019-06-10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州鎮是屏東縣內人口第三多的行政區，次於屏東市、內埔鄉，近年潮州鎮人口數一路逼近內埔鄉，今年四月還一度追上內埔，五月份又退回第三名，上週潮州鎮通過了「生育補助」方案，明年起每生一胎就補助一萬元，鼓勵鄉親留鄉生育，穩定鎮內人口數。

生育補助通過 明年起實施

潮州鎮公所指出，通過生育補助自治條例後，明年起只要新生兒父母設籍潮州鎮滿一年即可提出申請，每胎將補助一萬元，希望能把有生育計劃的鄉親留下來。

屏東縣人口直落，各地方公所紛紛祭出獎勵措施提振生育率，今年已有高樹鄉、新園鄉、長治鄉及潮州鎮陸續通過生育補助方案，屏東縣三十三個鄉鎮市中，只剩下麟洛鄉、內埔鄉兩個鄉鎮市公所沒有生育津貼補助，而補助最高的是每胎三萬元的恆春、里港、高樹。

力拚屏東第二大鄉鎮

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，少子化是共同問題，但一個鄉鎮的人口能夠維持穩定，是地方執政的指標，證實人民對「宜居」政策有感，潮州鎮近年人口減幅趨緩，今年四月與內埔鄉同居第二，雖然五月移出人口稍多，退回第三，但交通便利、工作機會等條件優異，潮州鎮奪下亞軍指日可待。

去年屏東縣平均出生率為五．五六％，潮州鎮低於平均僅有四．○五％，全縣排名倒數第八。

對於潮州明年祭出生育補助，內埔鄉長鍾慶鎮表示，內埔鄉財政有限，僅能靠著公共造產收入提升社會福利，內埔鄉第二座納骨堂目前已完工，希望趕在今年九月啟用，未來鄉庫財源增加，會向代表會提案生育補助計畫。

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