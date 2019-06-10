〈台北都會〉北市穆斯林設施停滯 議員批友善淪空談

2019-06-10

〔記者郭安家／台北報導〕「二○一九台北開齋節暨穆斯林嘉年華」昨於大安森林公園盛大舉辦，但台北市議員秦慧珠發現，台北市長柯文哲上任號稱建構穆斯林友善設施，二○一五年九月在台北市政府大樓台北探索館二樓設祈禱室、三樓設淨下設施後，即呈現停滯狀態，直到去年六月，才在捷運市政府站、東門站、西門站、忠孝復興站及動物園站等五站各設置一處淨下設施，在捷運大安森林公園站設置兩處淨下設施，但這七處穆斯林淨下設施是使用捷運站的無障礙親子廁所增設免治馬桶而成。

秦慧珠表示，觀傳局「台北旅遊網」中的「穆斯林旅遊指南」，北市有六個祈禱室，包括台北探索館、台北車站、台北世貿一館、台北國際會議中心、台北南港展覽館一樓、國立故宮博物院，其中淨下設施也僅標示台北車站及故宮博物院兩處，觀傳局自己所轄的台北探索館竟漏列未標。她說，至今北市僅有六處祈禱室，十處淨下設施，其中北市府所轄祈禱室一處、淨下設施八處，友善穆斯林淪為空談。

觀傳局長劉奕霆說，友善穆斯林政策絕非空談，根據二○一九年萬事達卡國際組織公布的全球穆斯林旅遊指數，台灣首度晉升非伊斯蘭教合作組織最佳旅遊目的地第三名。他說，台北市擁有最多穆斯林友善餐廳及眾多商圈店家具有友善標識貼紙；未來將針對穆斯林喜愛的重要景點推廣增設淨下設施，讓來台北旅遊的穆斯林可以更加安心。

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