〈台北都會〉北市四四南村館長年年換 柯文哲驚︰怎做事

2019-06-10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年競選連任為搶眷村票，承諾復辦眷村文化節，以及每半年與眷村代表座談。昨召開首場座談會，眷村代表提出成立眷村委員會、編列專屬預算等要求，並提到四四南村每年都換館長，對營運不利；沒想到當了四年多市長的柯文哲，竟詫異直呼「這樣怎麼能做好事情」，當場裁示改善「一年一換」的情形，並允諾兩週內研議，在文化基金會轄下成立眷村文化部門。

眷村文化座談 爭設眷村委員會

柯文哲昨上午在台北市政府主持眷村文化座談會，副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄及市府顧問蔡壁如皆出席，眷村代表則有眷村心文化協會、好蟾蜍工作室等約十人。

柯允研議在文基會下設置部門

眷村心文化協會執行長張中模昨會後受訪表示，目前眷村事務是掛在文化局文化資源科，盼能成立委員會，也可考慮比照當初先成立客家基金會、再成立客委會的做法，或者至少在台北市文化基金會下，設一個眷村文化部門。

他轉述，蔡宗雄回應，客委會是依據中央法規成立，眷村委員會無相關法源；柯文哲則坦言，議會恐怕不會同意成立基金會，可以考慮在文基會下設置，要求相關單位在兩週內研議。

對於復辦眷村文化節，張中模抱怨，相較於桃園的眷村文化經費去年增加到六百萬，北市歷年眷村文化節預算僅一百五十萬，今年甚至拿掉整個預算科目，改由文化局從其他經費中挪用一百萬，做活動串聯。

他也質疑，四四南村一年經費只有六十萬元，沒有正式人力編制，還一年換一個館長，導致營運狀況不佳。據轉述，柯文哲聽到此事，脫口說「這樣怎麼能做好事情」，隨即要求改善「一年一館長」的情況。

副市長︰一年一館長 待契約結束再檢討

蔡炳坤會後受訪補充，目前眷村文化為文化局轄下業務，但文化局為行政部門，人力與經費較有限，若在文基會下設立，很多運作能較為開放、彈性：而成立後，預算自然會提高。對於四四南村一年換一館長的問題，蔡炳坤表示，每個場館委外經營都有簽訂契約，不可能說停就停，會等契約結束後再一併檢討。

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