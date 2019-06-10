〈台北都會〉北市影視音學校爭議 教局要求月內提變更計畫

2019-06-10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市影視音實驗教育機構（ＴＭＳ）校內爭議不斷，台北市教育局邀集審議會委員前往影視音學校訪視，發現影視音學校的教學及課程內容已與原計畫有所更動，要求學校在一個月內提出變更實驗教育計畫。台北市議員、議會教育委員會召集人吳世正表示，學校在調整前應知會主管機關，而不是被發現才提，沒經過同意就變動，不符台灣教育系統規定。

教局提早訪視 確認教學計畫變動

影視音學校辦學部新主任林睿育調整辦學主軸、取消「自主學習計畫」學分限制，引起家長不滿，影視音學校主管機關台北市教育局召開非學校型態實驗教育審議委員會，並決議今年提早訪視學生學習狀況，邀集審議會委員前往訪視。

本報上月獨家報導，文化局內部調查結果，林睿育計畫將ＴＭＳ帶向全人實驗教育為主，恐不符影視音學校辦學初衷，較適合轉為教育局轄下的實驗教育機構，林還取消「自主學習計畫」學分限制。且新計畫執行不符行政程序，至今未依「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」規定，呈報教育局取得許可。

北市教育局在五月十四日邀集審議會委員前往影視音學校訪視，委員給出建議，包含「教學及課程內容已與原計畫有所更動，建請一個月內提出變更實驗教育計畫，並臚列變更項目之對應摘要」、「學生提自主學習計畫，相對應學分數放寬限制，建議依不同年級區別，採分階段式進程修幅」。

教育局主任秘書陳素慧表示，影視音學校可以變更教學和課程內容，但為確保學生的學習品質，若影視音內部實施與當初給教育局的計畫不同，應提出變更實驗教育計畫，按照訪視的會議紀錄，委員認為影視音目前的計畫已與先前不同，才會要求提變更計畫。

文化局長蔡宗雄表示，已請學校在原核定教學理念不變的情況下，依據教育局意見，七月底前送出修正計畫，以完善教學初衷，符合實驗教育目的。

校方︰原即擬向教局提變更計畫

林睿育表示，影視音先前提的課程計畫和目前所執行的確實有所變動，其實學校內部早已打算向教育局提起變更，但依學校作業程序，須在五月底開諮詢會議後，把諮詢會議意見和學校提的變更一起送交教育局，並不是教育局要求學校才做。

議員︰學校不該便宜行事

台北市議員、議會教育委員會召集人吳世正表示，影視音雖是實驗學校，仍不能太脫離現有的教育制度，畢竟孩子畢業後，仍須融入現行教育系統，學校不該便宜行事、想幹嘛就幹嘛，這樣並不符台灣教育系統規定，應儘快提變更計畫給教育局。

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