〈台北都會〉達人導覽 旅學堂推漫遊淡水

2019-06-10

〔記者陳心瑜／新北報導〕曾在金控業擔任績效管理師、當了全職媽媽十年的淡水人李琪，今年三月成立「旅學堂」工作室，和淡江大學社會責任實踐計畫、淡大歷史系、基督長老教會淡水教會及在地文史工作者合作，規劃輕旅行、慢導覽，帶領遊客深度體驗淡水之美。

「旅學堂」工作室位於馬偕街三號，斜對面是有一百四十年歷史的滬尾偕醫館、隔壁是知名咖啡店「光子豆豆」，「旅學堂」的logo是以馬偕博士當年成立的台灣女子首間學校「淡水女學堂」作為意象，角落點綴小貓的圖騰，鼓勵旅人用街貓的視角，深入感受淡水的人文巷弄。

李琪說，就算沒參加付費導覽，也歡迎到「旅學堂」逛逛，欣賞淡水老照片、在地職人手做的竹編作品、獨家展售獨立兒童文學雜誌「亮語」的淡水專刊、在地大專院校製作的手冊等。

「總統的導覽員」做培訓

李琪的丈夫是有「總統的導覽員」之譽的吳峻毅，曾為前總統馬英九導覽，他利用下班時間培訓導覽員，貢獻珍藏的老照片供「旅學堂」展示，是「旅學堂」的重要推手。

教會合作 將獨家開放兩處古蹟

基督長老教會淡水教會牧師鄭浚豪說，教會維管的兩處古蹟淡水禮拜堂和滬尾偕醫館，因為人手不足，每年只有耶誕節和全國古蹟日這兩天開放，等「旅學堂」培訓足夠的導覽人力後，未來這兩處古蹟將會「獨家開放」給旅學堂導覽。

「旅學堂」表示，導覽、親子課程每次約兩百元至六百五十元不等，詳情民眾可搜尋臉書專頁「旅學堂」，採網路報名。

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