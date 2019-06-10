〈北部〉首任宜蘭廳長百年掛鐘 後代捐縣史館

2019-06-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎，生前在美國購買的「掛時計」（掛鐘），被後代奉為家族至寶；他的曾孫女諫山尚子昨捐出西鄉珍愛的掛時計，給宜蘭縣史館典藏；諫山尚子說，希望掛鐘成台灣、日本兩地情感連結的見證。

西鄉菊次郎是日本維新三傑之一的西鄉隆盛之子，一八九七年日治時期設置宜蘭廳，西鄉菊次郎出任首任宜蘭廳長。他在宜蘭任職五年，對宜蘭治水防洪工程與基礎建設著力甚深，地方感念，還設立「西鄉廳憲德政碑」，碑址位於宜蘭市西門橋下，已成宜蘭縣歷史建築。

西鄉菊次郎年輕時曾留美求學，在美國購買的掛時計是他鍾愛的紀念物；諫山尚子回憶，曾祖父生前很珍惜掛鐘，後來因年代久遠壞了，全家人仍當作至寶留存。十五年前，諫山尚子與母親來到宜蘭追尋曾祖父足跡，母親三年前過世，生前心願就是將西鄉菊次郎掛鐘送給宜蘭典藏。

諫山尚子昨與叔叔、西鄉菊次郎孫子西鄉隆文一行十多人，抵達宜蘭設治紀念館，將家族珍藏的掛鐘捐給宜蘭縣史館，讓掛鐘永留宜蘭。諫山尚子說，雖然掛鐘已經不能轉動，但希望這份禮物，做為台灣、日本情感連結的見證。

代表受贈的縣長林姿妙說，很感謝西鄉廳長後代，將珍愛的掛鐘贈給宜蘭縣史館，縣府會妥善保存與展示，讓外界認識西鄉菊次郎對宜蘭的貢獻。

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