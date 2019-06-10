〈北部〉頭城國小外澳分校新生又掛零 4年後恐廢校

2019-06-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣各國小新生完成報到，頭城國小外澳分校前年因校舍耐震係數不足，全校師生遷移至頭城國小上課，今年新生數持續掛零，一○八學年度僅剩三、四、六年級，學生數八人；依目前狀況，四年後該校將無學生就讀，形同自然「廢校」。縣府教育處說，全校學生都會在原班級畢業，暫不討論學校存廢問題。

遷頭城國小兩年 學生剩11人

頭城國小外澳分校有五十四年歷史，校園依山傍海，但該校建築鋼筋氯離子及水泥中性化被檢測出超標，校舍耐震係數不足，恐對學生安全造成疑慮，縣府在二○一七年將師生遷至頭城國小上課，校舍暫無改建計畫。

遷校兩年，雖有設籍外澳的新生要入學，考量舊校舍安全問題，去年及今年小一新生全轉至頭城國小入學，導致外澳分校連續兩年新生數掛零，本學年度二、三、五、六年級還有十一名學生，但六年級三人畢業後，下學年度全校僅剩八人。

頭城國小校長黃志聖說，雖然外澳分校學生改至頭城國小上課，仍採原班安置模式，維持分校小班制教學，孩子就學權益不受影響，為解決家長疑慮，設籍外澳學生，每學期可申請五千元交通費，學雜費、營養午餐費也都有補助，外澳學籍學生就讀頭城國小全部「免費」。

教育處︰暫不討論學校存廢

教育界指出，外澳分校校舍不改建，新生也都轉至頭城國小就學，目前外澳分校雖維持原班級上課，但新生數持續掛零，下學年度只剩三、四、六年級三個班級，依目前狀況，四年後就無學生就讀，形同自然「廢校」。

教育處解釋，前年外澳分校遷到頭城國小就降級為分班，雖沒新生入學，現有學生仍可在原班級就讀至畢業，不影響就學權益，現階段暫不討論學校存廢。

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