〈北部〉去化花蓮垃圾 環署協調宜蘭每日多燒20噸

2019-06-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣境內沒有垃圾焚化爐，八成以上垃圾都送往宜蘭利澤焚化爐處理，受去年○二○六地震及焚化爐歲修減收垃圾影響，近期花蓮市垃圾堆置量大增，已累積一萬公噸成為兩座垃圾山，立法委員蕭美琴尋求環保署協助，爭取每日運送至利澤總量增加到一百五十公噸，希望三個月內去化垃圾山。

花蓮市掩埋場 堆置一萬噸垃圾

花蓮市衛生掩埋場目前已累積一萬公噸垃圾，成為兩座從海上就可看見的垃圾山，由於垃圾露天堆置，颱風季遇強風吹襲恐四處飛散，加上夏季高溫潮濕，掩埋場除容易孳生蚊蟲，垃圾腐敗的異味也飄散至周邊自行車道，影響觀光品質。蕭美琴指出，花蓮目前除鳳林掩埋場，其他鄉鎮都已滿載封閉，或是即將滿載。

花蓮縣環保局長饒忠說，花蓮十三鄉鎮市有八個鄉鎮市垃圾場已飽和，再不設法解決，花蓮將爆發垃圾大戰！他強調，花蓮每天送往宜蘭利澤焚化爐的垃圾量從過去一百公噸增至一百卅公噸，因為利澤焚化爐已廿年，需定期停爐、歲修，影響花蓮縣垃圾焚燒的去化量，光是花蓮市暫時堆置的垃圾，就已超過一萬公噸，顯示問題嚴峻。

送利澤焚化爐 每日將增至150噸

不過由於花蓮對於垃圾焚化後的底渣問題無法處理，無法再增加焚化量，蕭美琴邀請環保署副署長沈志修到花蓮了解垃圾問題，沈志修允諾，將協助花蓮與宜蘭縣協調，爭取每日運送至利澤焚化爐的總量增加至一百五十公噸，其中包含花蓮市掩埋場每日一百公噸，預計八十天就能去化堆置垃圾。

蕭美琴說，廢棄物堆置和環保公園垃圾落海的情形，數年來嚴重影響周邊產業發展，也污染海洋生態環境，亟需從源頭改善問題。尤其她近年推動花蓮海洋資源博物館的設置，行政院已委託相關單位辦理規劃，周遭也需要乾淨的環境，她感謝有關單位共同協助解決，希望能將多年以來的沉痾從根本解決。

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