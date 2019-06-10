〈北部〉舊山線鐵道自行車 27日正式上路

2019-06-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府推動舊山線鐵道自行車，去年七月起開始試營運，苗縣府斥資一億七千三百萬元設置慢食館、遊客服務中心及導覽指標、停車場等，昨在魚藤坪新站（龍騰站）舉辦落成祈福法會，讓舊山線鐵道自行車設施更為完善，六月二十七日將正式營運，提供鐵道迷全新體驗。

慢食館、服務中心等設施落成

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗縣府利用三義台鐵舊山線，以「魅力世遺．國際慢城」為主軸，爭取到中央跨域亮點計畫三億元經費，打造全台首創Rail Bike。

林彥甫指出，此統包工程以舊山線軌道勝興站至魚藤坪站間三點六公里沿線範圍為主，工程包括人行步道、二號隧道照明、指標系統、活動廣場、鐵道慢食館、簡易賣店、停車場及建置魚藤坪遊客服務中心等，工程已陸續完工。

苗栗縣長徐耀昌等人昨視察舊山線統包設施景觀工程及Rail Bike設備維修區，肯定各項設施力求創新「接地氣」，提供優質旅遊服務，三義鄉已成為苗縣推動觀光休閒的領頭羊。

7月起三路段優惠採網路訂票

此外，魚藤坪遊憩區內鐵道慢食館由三義鄉農會取得經營權，預計七月投入營運，除展售在地特色農特產品，也規畫推出輕食、咖啡簡餐，並做為三義鄉雙潭及舊山線休閒農業區觀光旅遊諮詢及推展平台，行銷三義之美。

Rail Bike營運廠商祺峰公司指出，去年七月試營運後，至五月底騎乘人數已逾十六萬人次，六月二十七日正式營運後，七月一日起三段路線上路，A段 （勝興站、魚藤坪鐵橋、彭家莊，往返八公里），優惠價二百五十元；C段 （龍騰站、魚藤坪鐵橋、彭家莊、六號隧道北口，往返四點八公里），優惠價二百五十元；新增的B段 （龍騰站、勝興站，往返七點二公里）優惠價二百元，仍採取網路訂票。

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