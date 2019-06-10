〈北部〉桃園噪音科技執法上路 開出23件檢驗單

2019-06-10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕改裝汽、機車深夜橫行住宅區，噪音讓人不得安寧，長期為市民詬病，市府環境保護局日前祭出科技執法，運用噪音偵測照相執法拍下一○二六張照片，經辨識後對車牌清晰且足以辨識改裝事實者，開出廿三件檢驗通知單。環保局表示，首度執法發現拍照雖然簡單，但後端辨識是否為改裝車較為困難，將再改善系統，本週持續對改裝車行經熱點執行取締。

4日首度採用噪音偵測照相執法

環保局公關室主任井長瑞表示，該局於四日晚間首度採用噪音偵測科技執法，偵測設備包括相機及分貝偵測器，系統設定只要超過環境音量三分貝，相機就會按下快門拍照，但取得影像後發現，除了會有多輛車同時入鏡，也會受現場其他環境音源影響，拍到的照片還需要透過人力辨識哪輛車為改裝排氣管且造成噪音，導致拍下的照片雖多，但實際能開出的到驗單比例不高，將對系統改善噪音設定的範圍。

拍下1026張經辨識 依噪音法開檢驗單

井長瑞說，首次稽查從四日晚間九點半執行至翌日凌晨一點，執行地點為台一線上的衛生福利部桃園醫院對面，透過儀器抓取高噪音車輛拍下一○二六張照片，經過人工辨識，對車牌清晰且足以辨識改裝事實者，依「噪音管制法」開出廿三張到檢單，通知車主須至環保局指定地點驗車，若檢驗未過，就會依法開罰。

檢驗未過者開罰 本週再選熱點執行

井長瑞表示，取締噪音改裝車輛，目前仍以配合警察攔車檢測為主，科技執法還會持續執行，而桃園區中山路、大有路及中華路等路段，都是改裝車行駛熱點，本週會再選擇熱點執行科技執法。

另方面，蘆竹區也常有改裝車製造噪音影響民眾安寧，經蘆竹警分局取締改裝排氣管的汽、機車，並依道路交通管理處罰條例第十六條第一項第二款規定，今年來已取締八○六件，分別處九百元至一千八百元罰鍰。

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