〈中部〉路平利器 「公路醫生」新型機具上路

2019-06-10

〔記者張菁雅／台中報導〕道路不平是最大民怨，建設局為此引進新型機具，俗稱「公路醫生」的「熱再生修補車」可像熨斗般先整燙既有路面，同時搭配「重複啟閉人手孔蓋」技術，避免孔蓋重複開啟造成道路不平。

建設局長陳大田表示，依據交通部研究報告，道路管理欠缺最常見的原因即為「路面坑洞」及「人（手）孔蓋之高低差」，而過去坑洞修補及孔蓋施工，經常直接以先破壞路面再重建的方式，除容易造成多處補丁與不平整外，施工過程必須出動大型機具，也佔用道路阻塞交通。

建設局指出，為維護道路品質及坑洞修補耐久性，市府引進「熱再生修補車」及「重複啟閉人手孔蓋」等兩項技術；其中「熱再生修補車」俗稱「公路醫生」，是一款技術先進、多功能的瀝青路面修補車，採就地加熱方式，像熨斗般先整燙既有路面，加溫達一百廿度，使原有路面軟化，再把上層舊的瀝青刨除，重新拌入熱料後壓實，具有環保、低噪音、節省成本與作業時間，降低交通衝擊，且道路品質維持較長時間等優點，適用於局部坑洞修補。

「重複啟閉人手孔蓋」技術則可避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平、回填不良的問題。

建設局表示，這兩項技術已在南屯區筏子東街舉辦施工觀摩，邀請專家學者指導，並提供專業意見，專家一致肯定新工法提供更快速便捷操作方式，進一步提升路面服務品質。

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