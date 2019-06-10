〈中部〉「掠到猴囉」 橫行和美小獼猴落網

2019-06-10

〔記者湯世名／彰化報導〕連日來橫行彰化縣和美地區的小獼猴，接連闖入民宅偷吃、破壞，讓鎮民恨得牙癢癢，昨天下午獼猴在民宅外與小貓咪玩耍時，民眾趁隙從後方緩步靠近，小獼猴雖奮力逃逸，但已被逼入牆角，小獼猴動彈不得束手就擒，和北里長吳華晃據報拿著籠子趕抵現場，將搗亂數日的獼猴關入籠內後，大家都鬆了一口氣，由消防分隊交給彰化縣動物防疫所處理。

月初開始搗亂 全鎮掀起「抓猴」

「掠到猴囉」！這隻小獼猴從本月初起即橫行和美市區，由於行動靈敏，想抓都抓不到，小獼猴連日來不斷闖入民宅偷吃水果、食物，還大肆破壞，惹惱和美鎮民，大家都想盡辦法要抓到牠，掀起一股全鎮「抓猴」風。

昨和小貓玩耍時 終逮到「潑猴」

昨天下午有民眾發現這隻獼猴與一隻小貓咪正在忘情玩耍，完全失去警覺性，民眾趁隙從後方徒步緩慢靠近，不料仍被獼猴發現，但卻往牆角跑，多位民眾見機不可失將牠團團包圍，戴手套的民眾趁隙一把就把小獼猴給緊緊抱住不放，和北里長吳華晃在獲悉後連忙帶著鐵籠子趕抵現場，將橫行數日的小獼猴給關入籠內，小獼猴像做錯事的頑皮鬼，待在籠內表情無辜。

初判可能遭棄養 轉交動防所處理

和美消防分隊發現小獼猴年紀尚小，初步研判可能是遭人棄養，才會出現在和美市區，接收這隻小獼猴後，將把獼猴轉交給動防所處理，可能交由特生中心，養到有能力可以在野外求生時，再來尋找適合地點野放。

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