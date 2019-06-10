〈中部〉埔里第三市場大火 75攤全燒毀

2019-06-10

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮第三市場昨日下午發生火災，由於市場是鐵皮屋頂且裡面有很多易燃物，火勢一發不可收拾，由於是鐵皮屋頂的市場，火勢雖在一小時後就控制，但七十五個攤位全燒毀，無法再營業，初估損失超過一千萬元，埔里鎮公所擬於週二與攤商開會協調出暫時安置做生意的地點。

一小時控制火勢 初估損失逾千萬

埔里第三市場位在埔里鎮市區，八十五個攤位中有七十五個攤位有人承租，昨天下午一時五十多分突然起火燃燒，因是鐵皮屋頂，且市場內天花板及攤架上很多物品是易燃物，火勢蔓延極快，一下子就火花熊熊，並不斷有黑煙竄出，現場怵目驚心。

南投縣消防局除派埔里、中心碑兩分隊外，也調國姓、魚池和日月潭分隊，合計十一部消防水箱車、七十名消防警、義消前來灌救。消防局第二大隊副大隊長蔡珮軒表示，火勢大約在下午三時許就控制，三時四十三分撲滅，隨即展開殘火處理。

目擊者：有攤商整修 電焊火花引起

有目擊者指稱，市場有一攤在進行整修，電焊時冒出火花燒到易燃物而一發不可收拾，惟確切起火原因仍有待消防局調查。

埔里公所：週二邀攤商討論安置事宜

由於攤商區全燒毀，公所將在十一日邀集攤商開協調會，商討暫時安置的臨時販售區。至於市場重建問題，則因現在市場的土地，產權有屬於國產署、公所、縣府等多單位的公有地，也有私人土地，且位在都市計劃區，使用目的也不是市場，所以重建有很多困難要克服。

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