〈中部〉克服先天聽障 黃湘詞彈琴展自信

2019-06-10

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市林森國小三年級女童黃湘詞患有先天性聽力障礙，卻無阻於她學習音樂的毅力，透過電子耳輔助，在媽媽施乃文引導下，四歲開始接觸音樂展現天分，去年受邀到波蘭「人工電子耳國際音樂節」鋼琴表演，是唯一代表亞洲的表演者，獲今年教育部「奮發向上優秀學生獎」殊榮。

教部頒「奮發向上優秀學生獎」

林森國小校長吳淑任表示，黃湘詞開朗面對聽障，展現鋼琴和書法才藝，熱心主動幫助同學，獲推薦角逐二○一九年總統教育獎，雖然最後未獲獎，但她樂觀向上的精神，獲得評審委員肯定與鼓勵，獲頒奮發向上優秀學生獎，讓全校師生與有榮焉。

黃湘詞出生不久就檢查出聽力受損，透過電子耳才能聽見聲音，湘詞爸媽為增加她的聽、語能力，四歲起讓她接觸音樂，小一學習鋼琴，黃湘詞彈出興趣、展現天分，也從中增進自信，與人溝通無礙。

黃湘詞說，剛開始學鋼琴時最辛苦，每次練習新曲，彈錯時會感到懊惱、挫折，為把曲子練好，每天苦練一、二個小時，激發克服困難的力量，獲獎要感謝師長及爸媽一路支持與陪伴。

嘉市聲暉協進會理事長張棕凱表示，黃湘詞面對人生困境，勇敢自我挑戰，她的媽媽施乃文充分展現為母則強的堅韌，協會今年推薦施乃文獲選嘉市「慈馨媽媽」。

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