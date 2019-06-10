〈中部〉全國圍棋賽 上千人雲林競技

2019-06-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣體育會圍棋委員會主辦的第八屆全國圍棋公開賽昨於雲林縣立體育館開戰，來自全國一千一百位、涵蓋老中青幼四代棋士齊聚一堂鬥智比拚，場面壯觀。

老中青幼四代棋士齊聚

今年賽事包含幼兒組、入門組與各段位比賽，參賽的選手年紀最大六十多歲，最小才讀幼兒園中班，雖比賽有分組，仍出現年紀相差十多歲的對奕組合，在黑白子進退攻守的拚鬥中，早已超越年紀界限，儘管是大場面千人競技，會場卻相當安靜。

雲林縣體育會圍棋委員會主委張佑成表示，從比賽中感受到圍棋大家庭特有的氣質，沉穩、內斂，謀定而後動的棋藝展現。

唸大學的林佑庭說，他從小一就接觸圍棋，剛開始被棋盤上黑白兩子爭勝所形成千變萬化圖案吸引，之後，很享受在對奕時專心一意的感覺，雖然很多人認為圍棋很傷腦筋，但對他來說卻是最紓壓的活動，到現在圍棋還是他的最愛。

帶著孩子參賽的林先生指出，他的孩子從幼兒園大班就學圍棋，希望培養他們一個「有氣質」興趣，昨天拿到段位證明，算是給自己一個國小畢業的禮物。

雲林縣長張麗善上午到場為選手們加油打氣，她說，圍棋能訓練小朋友的腦力更靈活，增強邏輯與獨立思考的能力，對孩子腦力開發有很大幫助，也是一種很棒的親子活動，感謝雲林縣體育會圍棋委員會全力推廣，比賽規模一年比一年大，為雲林帶來熱鬧人潮。

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