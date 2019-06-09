〈南部〉《經部評選》魅力特色商圈 鹽水拿第三

2019-06-09

〔記者楊金城／鹽水報導〕鹽水區繼獲選交通部觀光局「台灣30經典小鎮」後，鹽水商圈再獲經濟部中小企業處評選為「魅力特色類」商圈，拚小鎮觀光加分。

鹽水商圈參與經濟部中小企業處首次辦理「2019績優商圈評選活動」，以鹽水特有的節慶活動、人文風情、豐富特產與美食，獲得「魅力特色類」第三名。「魅力特色類」商圈是將商圈結合在地特色而產生獨具的風格，競爭格外激烈，鹽水商圈能脫穎而出，實屬不易。

經網站票選、委員及秘密客訪查

市府經濟發展局表示，經濟部中小企業處為協助全國商圈發展，型塑具優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，並鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量，今年首度辦理績優商圈評選活動，透過網站票選、審查委員現地訪視及秘密客探訪評比，鹽水商圈獲選「魅力特色類」第三名。

蜂炮、燈節、美食5寶攬客

鹽水有著名的鹽水蜂炮、春節元宵必訪的月津港燈節及昔日台灣第四大城「月津」的濃厚歷史背景，加上鹽水意麵等小吃美食，吸引旅客造訪鹽水。

鹽水意麵、番茄乾、麻油、冬瓜茶、肉餅有「鹽水五寶」之稱，市府經發局結合鹽水區公所協助鹽水商圈發展，除了提升商圈組織運作、創新產品包裝設計、強化商圈經營發展外，更辦理各項主題行銷活動，每年舉辦的「鹽水番茄意麵節」已逐漸成為地方特色節慶活動。

鹽水八角樓、永成戲院、月津港、橋南老街等為鹽水商圈旅遊景點，鹽水觀光美食城集結地方小吃美食，也是人潮聚集點。

遊客建議，魅力特色商圈除有吃有玩，凸顯地方特色，商家服務和行銷活動定期舉辦可再加強。

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