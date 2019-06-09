〈南部〉《高雄》中博高架拆除前 自由、復興路拚12月開通

2019-06-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕中博高架橋預定明年啟動拆除作業，拆除中博高架前，高雄市政府與交通部鐵道局擬定分流方案，包括五處新開通、串連南北高雄的路段，其中中庸街已於今年二月通車，下個計畫是自由、復興路連結，力拚今年十二月上路。

長期緊盯鐵路地下化的立委李昆澤表示，中博地下道拆除期程，攸關高雄車站第二期工程（站體、商業大樓）整體進度，連帶影響周遭商圈發展，建議市府應做好配套。

高雄市區鐵路地下化後，中博高架因屬高雄市區南北交通大動脈，根據交通部鐵道局統計，尖峰時段每小時雙向多達四七○四輛車經過，一旦拆除勢必嚴重影響南北交通。李雅慧等議員提案要求相關單位提出專案報告，工務局在報告中訂出目標，中博高架整體拆除計畫預計明年啟動。

為避免交通黑暗期，高市工務局、交通局及交通部鐵道局擬定分流方案，在拆除中博高架前，必先開闢站西路，預計民國一○九年底完成，初步評估可分擔原中博高架六十二％車流量；另在周邊道路逐一打通，分擔另外卅八％車流量，包含中庸街、天津街與建國三路、自由一路與復興一路、青島街、山東街等新增路段。

工務局指出，新增路段中，中庸街已於今年二月開通，下一個應該是位處七一期重劃區的自由一路（鐵路北側）與復興一路（鐵路南側）。

主導重劃區的地政局表示，自由與復興路開通，目前地上物已大致完成拆除，接下來會進行地下空間與管線工程，目標今年十二月開通，屆時將規劃廿米寬道路，雙向各一條快車道與一條混合車道，搭配人行步道。

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