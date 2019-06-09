〈南部〉《高雄》愛河下游划龍舟 上游驚傳魚翻肚

2019-06-09

〔記者蔡清華／高雄報導〕愛河龍舟賽昨天進入第二天賽事，由於天氣炎熱，上游愛河之心以上河段，水質顏色呈綠褐色，有民眾PO出小魚翻肚照，水質令人憂心。環保局表示，據現場打撈人員回報，並未發現死魚，水質六月三日起連續監測至九日，愛河水色褐綠色，河面乾淨只有零星垃圾，水質並無異常現象。

民眾臉書發文稱聞到異味

昨天有民眾在臉書發文說，騎車在博愛、同盟路時，均能聞到陣陣異味；也有在下游看龍舟賽的民眾說，昨天風勢很大，酷熱的天氣加上愛河陣陣臭味讓民眾卻步，攤販生意不是很好。

由於昨天市長韓國瑜到花蓮為總統初選造勢，不在高雄，愛河變色髒臭，再度被民眾批評，紛紛在反韓臉書社群留言，「打回原形而已」、「回到吳敦義主政的時代」、「這是化糞池嗎 ？」「魚都死了…替他們覺得無辜！他們沒有投票啊！」

環局派員巡查上游未見死魚

傍晚，環保局派員到愛河之心上游河段巡查，並未發現死魚或死烏龜，水色與民眾PO出的照片也有出入，想進一步與該名網友確認河段位置，均未獲回應。

環保局表示，這幾天水質監測都在正常範圍，昨天愛河水色綠褐，研判仍是藻類的色素，一般甲藻、矽藻、隱藻呈現褐色，裸藻、藍綠藻呈現綠色，隨藻類種類替換轉變，會有不同顏色變化，這種情況以前就經常發生，今年也不例外。

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