〈南部〉墾丁遊客回流 估端節3天湧10萬人

2019-06-09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島揮別前兩年觀光低潮後，從今年初起，遊客明顯回流，端午連假第一天更湧入上萬車潮，昨天車潮持續增加，警方預估這三天連假將湧入十萬人潮，幾乎是去年一倍以上，各大海灘、甚至恆春鎮內到處都是人潮，業者開心直呼「忙到連吃飯時間都沒有！」。

連假首日1.2萬餘車次

根據警方初步統計，端午三天連假第一天，南下近一萬二千多車次，第二天截至昨日傍晚逼近上萬車次，人數比去年端午連假多出一倍，墾丁大街、恆春老街及各大沙灘，前天、昨天下午到晚上滿滿的人潮，回到兩年前的盛況。

「七日深夜還有人找房間，真是誇張」，旅宿業者老葉表示，端午連假氣候晴朗，飯店業一週前就宣告客滿，民宿也陸續訂滿，特別的是，超過六成以上都是台灣客人，加上穩定的自由行中客，這一波夏天旺季可望持續熱到暑假。

飯店、民宿客滿 市況回溫

墾丁大街資深攤販業者小凱說，這一波墾丁旅遊熱潮，關鍵在近半年多業者、居民的改變及自清，墾丁大街即便滿滿人潮，隔天地面仍是一乾二淨沒有垃圾，海灘業者也隨時有人撿拾垃圾，加上餐飲業者在「滷味風波」後標價大多透明，市況慢慢回溫。

居民、業者共同努力成果

屏縣府交旅處處長黃國維表示，近一年來恆春半島居民、業者及協會團體都有共識，要把好的旅遊品質永續，對於人的服務加強、消費透明化，努力終於盼得觀光回春；縣府也鼓勵恆春半島業者主攻親子、家庭式旅遊，官方持續推出遊程及交通配套，期盼這一波熱潮持續，也提醒業者們珍惜羽毛。

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