〈台北都會〉北市果菜批發市場 今起連休2天

2019-06-09

〔記者楊心慧／台北報導〕果菜批發市場端午節連假僅休六月九日、十日兩天，部分蔬果承銷人休八日至十日連休三天，公有零售市場也休八日至十日，僅少部分零售市場有營業的情形。昨部分承銷人休假，台北農產運銷公司事先與產地協調，蔬果到貨量皆比前天減半，蔬菜均價下降廿四．六九％、水果均價下降十四．二三％；過去在休市後易有供應量暴增、蔬菜暴跌等情形，因此十一日當天蔬菜可能會有價格波動。

休市後 蔬菜可能會有價格波動

台北市市場處指出，農委會去年三月函示，批發市場休市除春節外，不宜連休三天，因此去年市場處、農委會、農漁畜相關公會團體、公有零售市場攤商權益促進會等共同協商，但部分公會及承銷人反映希望能休八日至十日，最後果菜批發市場休六月九日、十日，部分公會、承銷人休八日至十日。

台北農產運銷公司事先已與產地協調，讓到貨量控制減半，避免拍賣過剩，並鼓勵業者進場參加拍賣。昨蔬菜到貨量八五五公噸，平均批發價格每公斤廿四．七元，較前天每公斤下降八．一元、跌幅廿四．六九％；水果到貨量四二一公噸，平均批發價格每公斤四十六．四元，平均價格較前天每公斤減少七．七元，跌幅十四．二三％。

昨蔬菜到貨量減半 價格也下降

針對蔬果價格下跌，北農表示，因中南部連日大雨、氣候炎熱，葉菜類品質不佳，導致蔬菜類價格波動大；至於水果因品質穩定，價格較去年同期上漲三成，但因端午連續假期、到貨量充足，多數承銷人採購需求已滿足，才會有到貨量減少，價格下跌的情形。

北農指出，蔬果不耐儲藏，過去在休市三日後的第一個交易日，容易導致供應量暴增，也會使蔬果的價格波動幅度增加、回穩時間延長，反而不利批發交易正常運作，希望未來休市日訂定，仍需相關單位共同協調檢討，確保果菜批發交易供需穩定。

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