〈北部〉紅面鴨、水舞秀 花蓮暑假好好玩

2019-06-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮迎接暑期旅遊旺季，即起至九月，共計十八項活動輪番登場，由花蓮紅面鴨FUN暑假打頭陣後，接續鯉魚潭夜間水舞劇場、夏戀嘉年華、原住民族聯合豐年節等，目前旅宿、伴手禮業者及夜市攤商也同步配合行銷觀光，加入多元支付行列，月底還將擴機到八百台，提高民眾消費方便性。

多元支付 月底擴機到800台

花蓮夏季大型活動「紅面鴨FUN暑假」，預計六月廿九日起跑，今年融入「愛麗絲夢遊仙境」童話場景，並設置趣味性的親子互動設施，供民眾探索玩樂，七月十二日至八月十一日，花蓮鯉魚潭每晚會將以潭面為舞台，安排長達一小時的山水實境秀展演。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，受年輕人喜愛的夏戀嘉年華，則從七月四日起至十一日為期八天，邀請多組知名藝人、團體輪番登台，這將會是暑假期間全國最大型的戶外演唱會，歡迎國內外遊客一起造訪花蓮，嗨翻仲夏夜。

另外，被親子封為CP值超高的「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」，也將於七月一日開幕，截至八月廿五日止，提供多種戲水設施、滑水道等讓大小朋友清涼一夏；七月尾聲則有客家族群的「客鼓鳴心–鼓王爭霸戰」及原住民族的聯合豐年節，最美花毯金針花季緊接八、九月在赤科山、六十石山盛開。

花蓮縣府今年還推動多元支付，輔導東大門夜市、金三角商圈整合多種主流支付方式，目前除有伴手禮業者、觀光景點攤商加入外，各鄉鎮市農會超市、在地連鎖百貨業也提出申請裝設多元支付設備，目前簽約數量已有六百台，預計月底擴增至八百台。

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