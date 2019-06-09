〈北部〉宜蘭熱氣球升空 遊客凌晨3點排隊

2019-06-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇稻間美徑今年熱氣球嘉年華昨天首飛升空，凌晨三點就有人摸黑排隊，遊客搭熱氣球升上四十公尺高的空中，一望無際稻田美景盡收眼底，活動今天進入第二天，鄉長林峻輔歡迎各界到場體驗宜蘭版伯朗大道迷人景致。

稻間美徑 被譽宜蘭版伯朗大道

三奇稻間美徑一帶的農地尚未重劃，沒有農舍、電桿等人工構造物，保有蘭陽平原早期農村景觀，又有S型農路貫穿，被譽為宜蘭版伯朗大道，冬山鄉公所今年在此續辦熱氣球嘉年華，安排兩顆大型熱氣球，以繫留方式載客升空賞景，球頂升到六十公尺，乘客艙離地四十公尺。

120個名額 售票後20分鐘賣光

熱氣球嘉年華昨天開幕，首場次清晨五點售票，三點便有遊客排隊等候購票，首飛升空一百二十個名額，售票後二十分鐘賣光，很多人沒買到票，在場拍照打卡，也覺得不虛此行。

「冬山好美！」搭熱氣球升空賞景的遊客說，從空中看下去，視野遼闊，稻間美徑的稻穗進入成熟期，逐漸由翠綠轉為金黃色調，水稻田猶如換穿新衣，現在是賞景的好時機，另一名李姓遊客說，若是晴朗天氣，在熱氣球上可眺望到蘭陽平原全景及龜山島。

活動共四天，今天第二天，接下來是十五及十六日，熱氣球升空一天有兩場次，包括上午六點到八點、下午四點半到六點半，上午場售票時間清晨五點，下午場三點半，每場次最多一百二十人，搭乘時間五到七分鐘，每張票價五百元，今晚六點五十分加演熱氣球光雕秀。

林峻輔說，稻間美徑的稻田，預計本月下旬陸續收割，想觀賞六月限定美景，必須把握時間，錯過了就要等明年。

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