〈北部〉西濱新埔聯絡道拍落日 警科技抓違停

2019-06-09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速公路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道往台一線方向，可直擊台灣海峽，常吸引用路人把車停在聯絡道眺望海景、落日餘暉，停車或走上道路拍照等交通違規行為也屢見不鮮遭。轄區通霄警分局於今年二月份啟用「區域位移偵測違規停車警示裝置」執法，已取締五十七件違規，警方呼籲民眾請勿為了拍照違停，影響自身及他人安全。

「區域位移偵測警示裝置」啟用

通霄警方指出，新埔聯絡道往台一線方向路段道路寬闊筆直，可直擊台灣海峽，經民眾拍照上網，吸引人潮前往，尤其是在時令夏至到秋分期間，每當「夕陽無限好」的時段，短短五百公尺的聯絡道上，常見駕駛人違規停車，或者走上道路於馬路中央拍照等交通違規情形。

車輛罰900 行人任意穿越車道罰300

但新埔聯絡道為西濱快速道路通往台一線引道，並沒有劃設路肩，車輛停於路旁除違規，民眾任意穿行更影響交通安全。

警方因而於二月啟動「區域位移偵測違規停車警示裝置」執法，至今已取締五十七件，車輛違規停車開罰九百元，而行人任意穿越車道則開罰三百元。

警方提醒，目前於新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央已劃設警示區塊。一旦違停車輛或行人進入警示區域卅秒，透過微波傳送技術，可以即時傳送違停地點畫面至埔口派出所，回傳時也會發出警報，派出所員警即出勤勸導或取締，請民眾勿心存僥倖，配合維護交通安全。

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