〈北部〉《桃園》閩南文化節熱鬧踩街 「真人藝閣」搶鏡

2019-06-09

〔記者陳恩惠、謝武雄／桃園報導〕「二○一九桃園閩南文化節」活動昨起登場，一直熱鬧到七月八日，連續五個週休假日都有精彩活動，首先登場的「藝閣VS踩街」，五十組大小藝閣踩街車隊，一路從市府廣場至藝文廣場，晚間公布踩街競賽結果，前三名分別是中壢慈惠堂獲得金獎、獎金十萬元，桃園市安平鎮庄文化協會及桃園海客協會獲得銀獎、獎金五萬元，桃園市新屋後湖居民協會、桃園市舞動桃運動推展協會及桃園市瑞龍傳藝文化推廣協會獲得銅獎、獎金三萬元。

連5個週休 一直嗨到7月初

市長鄭文燦表示，「藝閣」源自歷史悠久的傳統抬閣活動，今年參與的藝閣花車隊伍極具巧思，以閩南傳統忠孝節義、小說戲曲、神仙傳說等故事為主題，展現桃園傳統工藝之美；精心裝飾的藝閣車隊繞行市區四公里，不只是看熱鬧，也藉此機會讓民眾體驗早期酬神節慶的歡樂氣氛。

50藝閣車出動 小禮物沿路送

今年除了在地宮廟、高中職及大專院校、社區團體等四十台共同創作的藝閣車，另邀請十台大型真人藝閣車共襄盛舉，各團隊無不卯足全力，利用不同素材搭配亭台樓閣等元素，精心打造創意藝閣車，並配合主題打扮成爭奇鬥艷的踩街隊伍，讓人目不轉睛，同時也準備糖果、氣球或鑰匙圈等各種符合主題的小禮物，讓大小朋友開心同樂。

金獎10萬元 中壢慈惠堂抱走

除了「中壢慈惠堂」六個單位得獎外，最佳創意獎由「桃園區中山社區發展協會」、「平鎮區三安社區發展協會」及「新屋愛鄉協會」拿下，佳作則分別為「桃園市民俗傳藝協會」、「觀音區廣福社區發展協會」、「八德區竹霄社區發展協會」、「平鎮區立體我家社區管理委員會」、「新屋區永安里環保志工小隊」、「八德區廣隆里&八德社大志工」、「大園區埔心社區發展協會」及「大園區田心里新興路福德宮」。

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