〈北部〉《桃園》生活圈二號道路 7月辦定線說明會

2019-06-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕從省府時代就規劃的生活圈二號道路，經過多次公展後，市府工務局依人民陳情完成定線工作，將於七月辦理說明會；市府秘書長兼代理工務局長黃治峯表示，二號生活圈道路可連接中壢區內壢、新屋交流道，未來還可連接設計中的中豐路交流道，並作為省道台一線替代道路，預計今年進行規劃、設計，爭取中央補助於後年動工，開工後三年內完工。

預計今年規劃 目標後年動工

黃治峯說，生活圈道路是省府時代的計畫，因為「桃園—中壢生活圈」是全國十八個生活圈當中，人口成長率最高的生活圈，提出生活圈二號道路是希望成為省道台一線替代道路，市府於二○一七年重新規劃「生活圈二號道路延伸至中壢區五權段道路新闢工程計畫」，工務局預計七月就線型調整成果辦理地方說明會，待線型確定後即可進行工程規劃設計，將優先闢建中正路至民權路段，以紓解當地交通。

黃治峯表示，由於生活圈二號道路為非都市計畫區域土地，因此道路必須定線，交通局提出的路線雖然較為順暢，但需拆遷的房屋過多，過去多次公展的公聽會，民眾陳情案件甚多，最後工務局依照民眾陳情案件進行調整，將後半段路線改為從水利會埤塘通過，讓拆遷房屋只剩下幾戶，才解決人民陳情問題。

連接國一新屋、內壢交流道

生活圈二號道路計畫串連中壢區中正路（市一一二線）及中園路（市一一○線），其中，中正路可連接國道一號新屋（中壢）交流道、中園路則是國一內壢交流道，未來國一高架段中豐路交流道完工後也可連接；生活圈二號道路又是省道台一線平行道路，具有替代道路功能，市府另規劃將生活圈二號道路與文中路連接，如此一來，可直接串連蘆竹、桃園，大大紓解省道台一線塞車情形。

長4.2公里 總經費超過30億元

生活圈二號道路將闢為卅米道路、長約四．二公里，初估開闢道路所需費用超過卅億元，由於費用龐大，市府將於說明會後編列規劃經費並於年底完成規劃，明年向中央申請補助，預計後年開始動工，開工後約三年可以完工。

生活圈二號道路定線方案示意圖

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