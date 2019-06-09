〈中部〉《台中》台中購物節 邀夜市店家作伙來

2019-06-09

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕全台第一、二名的夜市都在台中！根據財政部賦稅署二○一六年統計資料，全台十大夜市之首的逢甲夜市繳稅近億元，豐原廟東夜市位居第二，台中市逢甲夜市商圈、廟東夜市商圈、一中夜市商圈長年是國內外觀光客必遊景點，好吃好買又好逛，配合今年七月十日至八月十八日首屆台中購物節，三大知名夜市商圈將提供消費折扣優惠，遊客到夜市吃美食、享購物，還有機會抽千萬豪宅、百萬名車、入住總統套房。

另外，針對購物節，市府與美術園道商圈管委會昨日邀請台中城市吉祥物「樂虎」前往美術園道宣傳，與二百隻紙雕藝術石虎形成龐大的宣傳陣容，呼籲各界暑假到台中旅遊、消費，抽精品豪宅、國產汽車等大獎。

觀旅局長林筱淇昨表示，夜市是台灣最具特色的文化之一，亦可扮演帶動區域或商圈發展的火車頭角色。網路聲量最高的逢甲夜市是台灣夜市創新體驗的指標，豐原廟東夜市以媽祖廟信仰為核心，與復興路商圈發展逐漸融為一體，已是當地民眾生活、採購、聚會中心，鳳梨冰、菱角酥、排骨酥麵等，都是廟東特色美食。

她說，首屆台中購物節將庶民夜市經濟納入活動，民眾到免用統一發票的合作商家消費購物，只要掃描店家之QR碼並取得店家開立之品項收據，消費金額累計滿五百元即可參加抽獎，也可以抽千萬豪宅、百萬名車或入住總統套房。

經發局說，目前夜市店家仍在招募中，店家可上購物節官網報名加入合作店家。經發局會提供識別貼紙給店家，提供相關優惠折扣。

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