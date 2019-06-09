〈中部〉《台中》大選未明朗 參選立委觀望多

2019-06-09

〔記者蘇金鳳、黃鐘山、張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕民眾關心二○二○年總統大選受到注目，而台中市八席立委由誰勝出？目前多個選區各路人馬還未就定位，政黨之間如何各自佈局、互相競合？

各選區中，一選區民進黨現任立院副院長蔡其昌爭取連任，蔡實力雄厚，國民黨迄今未決定人選，傳出可能徵召空降的強棒。

至於二選區則是也被視為實力堅強的國民黨顏寬恒爭取連任，曾挑戰顏寬恒的現任民進黨議員陳世凱已表明無意願再披戰袍，另一位新科議員張家銨也表態不參選，傳出民進黨將採徵召方式。

有趣的是，本屆議員選舉在南屯差八票落選的時代力量台中黨部副執行長吳佩芸，最近傳出可能參選第二選區挑戰顏寬恒，對此，吳說：「沒有聽說、目前也沒有考慮」，但表示有在考慮參選南屯及西屯選區的四選區立委，將和國民黨現任議員黃馨慧，一起挑戰尋求連任的民進黨籍張廖萬堅，而這個選區還有知名心臟外科醫師林義鈜，外傳他將爭取國民黨不分區立委，如果不能排在安全名單內，將直接參選。

第三選區現任立委、時代力量洪慈庸尋求連任，恐將面臨國民黨籍副市長楊瓊瓔強勢回鍋挑戰，而民進黨在該選區是和時力合作、還是另行徵召？有待觀察。

至於第五選區，國民黨確定由現任立委沈智慧出馬角逐，民進黨則因北屯、北區為艱困選區，將以徵召方式在總統黨內初選一週後確定，目前有現任市議員曾朝榮、謝明源，前任市議員蔡雅玲、劉國隆，北屯區平和里長林煜舜等人表態參選。

而在第六選區，國民黨確定提名現任市議員李中出馬參選，挑戰尋求三連霸的民進黨籍立委黃國書；第七選區民進黨籍何欣純尋求連任，而國民黨傳出現任市議員賴義鍠及台中廣播總經理莊子富要參加初選，另一位現任議員李麗華則表示，要等國民黨徵召才要參選。

第八選區民進黨派出前市議員翁美春，挑戰現任國民黨籍立委江啟臣。

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