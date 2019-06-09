〈中部〉《台中》傳楊瓊瓔回鍋選立委 洪慈庸：不應帶職選

2019-06-09

〔記者張軒哲／台中報導〕距離明年立委選舉剩半年多，頗受關注的台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里），可望重演本屆兩位女將對決，台中市副市長楊瓊瓔近日動作頻頻，持續於個人臉書「好立委楊瓊瓔」貼文，潭雅神后四區居民盛傳她將重回立委戰場，再度與現任立委洪慈庸交鋒。楊瓊瓔昨日暫不評論是否辭職參選，只表示「會做好副市長的工作」。

洪慈庸：帶職參選本就不應該

對此，洪慈庸說，帶職參選現職以外的公職，本就是不應該，楊瓊瓔是行政首長，至今卻仍然以「好立委」名義公開發言，不免讓民眾感覺是利用行政資源準備選舉，對民眾而言，是對納稅人民不負責、也是不正義的事情，這種長年的陋習和風氣應該被端正。

二○一六年楊瓊瓔挑戰立委六連霸之路以七萬八千多票，不敵洪慈庸九萬三千多票，去年底雖擔任副市長，但外界仍認為楊會醞釀重返最熟悉的立法院。民進黨在該選區尚未徵召人選，外界亦研判仍與時力合作。而楊瓊瓔持續使用臉書「好立委楊瓊瓔」分享個人參與市政行程影音，受到綠營支持者質疑。

周永鴻：選議員前就辭民政局長

市議員周永鴻說，自己去年還未被黨內正式提名，就先辭民政局長職務，楊瓊瓔若要再選立委，當然要先辭掉副市長，畢竟市政資源這麼多，她到地方跑行程，行政主管都要陪同，這樣很不妥。

柯呈枋帶職參選 中市府還力挺

另外，今年二月，國民黨提名彰化第一選區立委補選候選人柯呈枋調升為台中市府參事，即請假投入選戰，遭到外界質疑請假參選，台中市府還發表聲明力挺。洪慈庸說，國民黨與時力的資源落差非常大，加上行政首長佈局選舉又有行政資源加持，這場「現任對現任」的挑戰，已可預料會更加艱鉅、資源的不平等會更強。

楊瓊瓔：臉書用「好立委」多年

楊瓊瓔則指出，自己在臉書上使用「好立委楊瓊瓔」多年，到目前為止，還是有很多議員及鄉親都稱呼她「立委」或「委員」；且臉書為個人公開分享的資訊，和公務不衝突，分享市政內容更是應當，就是單純個人臉書，不需要那麼嚴肅。楊瓊瓔說，辭職參選立委是假設性問題，暫不評論。

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