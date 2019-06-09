〈中部〉《台中》配水池奏效 大肚、龍井擺脫缺水之苦

2019-06-09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚龍井供水將可更穩定，自來水公司興建監理所及坪頂各一座一．二萬噸的大型配水池，今年已全部完工，位處高地的大肚龍井不再面臨最早停水、最晚恢復供水等問題。

高地區不再最早停水、最晚復水

位在大肚山的大肚龍井高地區因無「配水池」，因此需從山下台中工業區經過六段加壓站逐一加壓才能送水至高地區，倘若遇到停水，高地區則馬上無水，要恢復供水需等二至三天以後，才能透過六段加壓站將水打到高地區，甚至有時完全恢復供水約需一個星期，高地區民眾用水相當不便。

水公司斥資4.6億 建2配水池

因此，台水公司斥資四．六億元，在大肚龍井高地區興建監理所及坪頂各一座一．二萬噸的大型配水池，兩座配水池中，監理所配水池去年九月啟用，而坪頂今年完工，兩個配水池聯合調蓄，大幅提升高地區及管末穩定供水。

龍井大肚高地區合計每日用水量一．七萬噸，台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，透過監理所及坪頂兩座一．二萬噸大型配水池聯合調配，平時供水更加穩定、順暢。

以往等恢復供水 最長要5天

此外，如遇颱風、豪雨大甲溪水高濁度，蕭淑貞說，豐原給水廠被迫降載出水期間，或其他因素停水時，將有別以往高地區復水時間需要四至五天，現階段可望不會停水了，因這兩座配水池可以儲存兩天以上的水量，停水風險大幅降低。

蕭淑貞指出，今年四月鯉魚潭給水廠原水抽水站搶修口徑二千六百釐米的原水管線閥類設備漏水，大肚龍井高地區完全沒停到水，就是最好證明。

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