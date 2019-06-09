〈中部〉全台唯一鹿港魯班公宴 108桌工藝看桌

2019-06-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午連假來鹿港遊玩，除了划龍舟等傳統習俗以外，不能錯過的全台唯一「魯班公宴」！今年不但有一○八位工藝者的「拚場」，其中還有七位「人間國寶」（重要傳統工藝保存者）的作品，可說是博物館級的精彩展出。

藝師以作品祝壽祖師爺

鹿港的魯班公宴每年在端午節舉辦，因從清代開始，鹿港即以木雕、家具與工藝聞名全台，而魯班公是傳統工藝界的祖師爺，清代年間鹿港就有魯班公會的神明組織，從一九九六年開始，由朝陽鹿港協會結合「木藝宴祖師」與魯班公宴祭典，而這難得一見以工藝作品「看桌」來祭祀祖師爺的活動，已獲得文化資產保存法登錄的民俗活動。

許多觀光客都不解，為何年年端午連假都會看到鹿港在舉辦魯班公宴？朝陽鹿港協會理事長黃文秋表示，這是因為魯班公的生日就是農曆五月七日，剛好就在端午節過後兩天，才會讓「魯班公宴」成為「鹿港慶端陽」系列活動之一。

7位「人間國寶」助陣

黃文秋說，鹿港魯班公宴今年邁入第廿四年，今年共展出一○八桌，其中六十桌為鹿港在地工藝者，每桌都展出一位藝師最新的得意傑作，每位工藝者用自己的最佳作品，來向祖師爺魯班公來祝壽。

黃文秋說，這次魯班公宴當中，最特別的是有七桌是榮獲國家級的文化資產保存者，也就是俗稱的「人間國寶」，其中鹿港在地的藝師李秉圭，更是獲得「鑿花技術」、「傳統木雕」的人間國寶雙認證。

鹿港「魯班公宴」將於今天上午十點進行「巧聖先師」魯班公祭典，「看桌」工藝展也將展到今天下午四點，展出作品除了七位「人間國寶」，還有廿七位工藝師獲得縣市登錄傳統藝術與文化資產保存者，從木雕、漆藝、春仔花、陶藝、竹藤編、硯雕等等都有。

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