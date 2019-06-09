〈中部〉竹崎觀音瀑布修建 要3.4億僅核定1億

2019-06-09

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府提出「竹崎鄉觀音瀑布風華再現計畫」，爭取內政部營建署觀光亮點計畫匡列補助三億四千餘萬元，以改善觀音瀑布聯外道路、整建步道等，但審查結果，原設計的木棧道等項目被刪除，核定經費僅剩一億餘元，縣議員詹黃素蓮、何子凡等人認為與預期落差太大，地方原要求拓寬聯外道路也未得做，促縣府再爭取，縣長翁章梁承諾實勘評估再爭取。

拓路及建置木棧道 未獲補助

縣府建設處長林聰利說，觀音瀑布風景區因九二一大地震等天災，導致聯外道路、觀光設施等受損，地方多年來爭取修建，縣府也向中央提案，盼開闢成人車共用步道。

林聰利表示，營建署審查委員認為須採減量設計，刪除木棧道一億餘元經費，慶雲宮至溪心寮產業道路寬度二‧五至三公尺，確實狹窄，原規劃拓寬至八公尺，但營建署指觀光亮點計畫不補助道路拓寬工程，只能進行路面及避車彎改善。

建設應貼近民需 議員促爭取

詹黃素蓮說，政府建設貼近民眾需求，當地重要的是改善道路而非景觀，溪心寮產業道路應拓寬，卻未納入設計；何子凡說，提報三．四億元審查後剩一億元，鉅額刪減，他感到遺憾，鄉親也難以接受。

林聰利表示，雖然觀音瀑布案補助經費為一億餘元，但縣府爭取到中埔鄉慢行綠廊道路及環境改善計畫一億元，改造吳鳳廟廣場及廢鐵道，今年另獲得前瞻基礎建設計畫第五梯次補助卅一案改善道路，對全縣整體道路建設有幫助。

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