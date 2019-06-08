〈南部〉台南端午龍舟賽 「台南海事」抱走30萬獎金

2019-06-08

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕今年「台南市國際龍舟錦標賽」，經過五天在安平運河的激戰，昨晚最後一場決賽壓軸，公開男子組大型龍舟由台南海事奪得冠軍。閉幕典禮由市長黃偉哲頒獎，也為這次精采的端午嘉年華活動畫下圓滿句點。

今年最緊張刺激、競爭也最激烈的，就屬獎金最高的公開男子組大型龍舟比賽，共有三十八支勁旅爭奪三十萬元獎金。進入決賽的有台南海事、喬美餐廳與台西鵝肉Ａ隊，這幾支隊伍實力堅強，昨晚一決勝負，參觀民眾場邊加油聲HIGH到最高點，最後由台南海事拔得頭籌。

這次龍舟賽報名隊伍多達一六五隊，三千八百餘人參加，競爭相當激烈。黃偉哲表示，各方龍舟好手為了爭金奪銀，展現團隊合作的拚勁令人感動，期望大家再接再厲，年年都能來參加龍舟錦標賽。

今年國際龍舟錦標賽自三日起開划，不僅賽程精采，運河畔也安排特色小吃、藝文表演與香包實作等，宛如端午遊樂園。市府主辦單位估計湧進二十萬人潮，比去年更熱鬧。

慶安宮開啟荷蘭井取午時水

此外，國家古蹟善化慶安宮昨舉辦應景的端陽聯歡活動，除了綁艾草、製香包、點雄黃之外，還有消暑的「呷西瓜」比賽；更開啟歷史逾三百八十年的荷蘭井，讓信眾取午時水淨身、除穢，傳統習俗一次體驗，近兩千名親子參加，共度佳節。歸仁的大廟社區發展協會，也開啟郭家古厝前兩口上百年歷史的「龍目井」，汲取午時水，開放民眾使用，並設計系列闖關遊戲，邀請親子同樂，歡慶端陽。

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