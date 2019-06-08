〈南部〉台南虎頭埤阿勃勒開了 市民入園半價

2019-06-08

〔記者吳俊鋒／新化報導〕既遊山、也玩水，今夏好療癒！

市府觀光旅遊局虎頭埤風景區迎接阿勃勒生態季虎頭埤阿勃勒開了 市民入園半價，並與中興大學新化林場首度合作，今年夏天聯手行銷，憑任一方的入園門票，到另一方可享入園半價，體驗獨木舟、腳踏船，甚至教學課程住宿，還有打折優惠。

另與新化林場合作 門票、住宿有優惠

配合阿勃勒生態季的登場，虎頭埤邀請台南人出遊賞花，今起連續兩個週休假期，亦即八、九、十五、十六日等四天，市民憑身分證入園，也可享門票半價優惠。

今起連兩週休 市民憑身分證門票半價

觀旅局專門委員鄭道立說，虎頭埤是台灣首座水庫，園區內的阿勃勒將近四百株，分布以環湖步道及吊橋第二碼頭與活動中心左側等為主，一到開花期，黃金雨美景令人流連忘返，吸引遊客湧入朝聖。

鄭道立表示，一般街道上的阿勃勒花季，多在五月中、下旬登場，今年初少雨、乾旱，有的甚至開得更早；虎頭埤因湖水調節，生態正常，阿勃勒目前正逐漸綻放，精采可期。

虎頭埤可遊湖、戲水，新化林場則以登山、健行為主，門票都是八十元，聯合行銷優惠即日起持續至今年底；不過鄭道立指出，在阿勃勒生態季市民優惠的四天期間不適用。

聯合行銷除一方的門票半價外，虎頭埤風景區還提供遊客獨木舟與腳踏船的六折優惠，新化林場則是森林生態環境教育課程住宿九折優惠。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法