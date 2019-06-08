〈南部〉人多違停多 台南市正興街「文創源頭」要搬家

2019-06-08

〔記者王捷／台南報導〕繼日前「正興咖啡」疑不敵店租決定歇業後，近日又傳出，可說是老街「文創源頭」的「彩虹來了」服飾店也要搬離，負責人Mavis說，會搬離正興街不是房租問題，是因正興街變得與過去不一樣，遊客多、環境亂、違停多一直未改善，因此決定搬到人較少的地方去，維護經營的品質。對此，「正興同協會」理事長高耀威表示，不管房東、店家都應該把眼光放遠，才能長遠發展。

「彩虹來了」讓正興街變彩色 帶來人潮

大約在十多年前，高耀威與Mavis辭去工作，一起到台南開設「彩虹來了」服飾店，該店以彩虹為概念，所有服裝都是基本款，自己開缸染布、創立品牌，也讓正興街有了不同的色彩。

商家組「正興幫」推文創 成觀光客必遊景點

在正興街逐漸有了人潮後，高耀威與附近鄰居組成「正興幫」，讓正興街多了更多新點子，如出版關於正興街的刊物「正興聞」、舉辦辦公椅滑行大賽等。因為正興街的興起，讓該處成為觀光客必逛的文創商圈。

人潮帶來交通環境問題 店家陸續搬離

不料，繼日前小滿食堂因空間不足搬離、正興咖啡疑不敵店租決定歇業，近日竟又傳出「彩虹來了」也要搬離正興商圈。「彩虹來了」負責人Mavis表示，與房租沒有關係，是認為現在的正興街變得與過去不一樣，遊客多、環境雜亂、違停等交通問題一直未改善，因此決定搬到人較少的地方，維護經營品質，屆時會在粉絲團公布新店址。

盼相關單位正視租金、交通等問題

高耀威表示，每個店家有不同的狀態，沒有單一的問題，只能很客觀地看待全局；不過，希望相關單位解決違停、正視租金等問題，以免像台北東區店家都搬走、娃娃機店搬進來後才有人省思。他也希望房東、店家一起把眼光放遠，目前就先讓街區沉澱一下。

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